Помер дворазовий чемпіон та член Залу слави НБА
Перестало битись серце легенди Нью-Йорк Нікс, член Залу слави Національної баскетбольної асоціації Дік Барнетт.
Прес-служба НБА повідомила про смерть Діка Барнетта – його життя обірвалось на 89-му році. Причини смерті сім'я екс-баскетболіста не розголошує.
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Зазначимо, що він виступав у НБА з 1959 по 1973 роки. За свою кар'єру встиг пограти за Сіракьюз Нешнлз (нині Філадельфія Севенті Сіксерз), Лос-Анджелес Лейкерс і Нью-Йорк Нікс.
Саме у складі останніх Барнетт двічі ставав чемпіоном НБА (1970 та 1973 роки), а в 1968-му брав участь у матчі зірок. Дік є дев'ятим найкращим бомбардиром в історії Нікс.
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