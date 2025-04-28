Прес-служба НБА повідомила про смерть Діка Барнетта – його життя обірвалось на 89-му році. Причини смерті сім'я екс-баскетболіста не розголошує.

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Зазначимо, що він виступав у НБА з 1959 по 1973 роки. За свою кар'єру встиг пограти за Сіракьюз Нешнлз (нині Філадельфія Севенті Сіксерз), Лос-Анджелес Лейкерс і Нью-Йорк Нікс.

Саме у складі останніх Барнетт двічі ставав чемпіоном НБА (1970 та 1973 роки), а в 1968-му брав участь у матчі зірок. Дік є дев'ятим найкращим бомбардиром в історії Нікс.

The NBA mourns the passing of Dick Barnett (1936-2025).



Dick played 14 NBA seasons with the New York Knicks, Los Angeles Lakers and Syracuse Nationals, winning championships as a member of the Knicks in 1970 and 1973. We extend our deepest condolences to the Barnett family. pic.twitter.com/R7HmH2Test — NBA (@NBA) April 28, 2025

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