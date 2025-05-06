У понеділок, 5 травня, у віці 97 років не стало відомого італійського веслувальника Джузеппе Мойолі, повідомляє Sport.quotidiano.net.

Бронзовий призер Олімпіади двічі за день побив світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння (ВІДЕО)

Він увійшов в історію тим, що у 1948 році здобув золоту медаль з академічного веслування на Олімпійських іграх в Лондоні. Мойолі залишався найстаршим колишнім італійським спортсменом, який виграв золоту медаль на Іграх.

Джузеппе також брав участь в Олімпійських іграх 1952 та 1956 років, але там не здобував нагород. У його доробку також шість золотих медалей на чемпіонатах Європи (між 1947 і 1958 роками).

Після завершення професіональної кар'єри працював тренером. Одним з найвідоміших його учнів став Андреа Паніцца – срібний призер Олімпійських ігор 2024 року, чемпіон світу та Європи.

Дев'ятиразова олімпійська чемпіонка з плавання побила власний світовий рекорд, який тримався 9 років (ВІДЕО)