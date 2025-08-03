У віці 82 років помер молодший брат легенди Рахаман Алі (ім'я при народженні – Рудольф Арнетт Клей). Останніми роками він страждав від хвороби Паркінсона. Наприкінці липня стан сильно погіршився, а 1 серпня було повідомлено про смерть.

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Рахаман був на півтора року молодшим за Мухаммеда і також серйозно займався боксом. Щоправда, його кар'єра була значно коротшою і менш успішною. У період з 1964 по 1972 роки молодший Алі провів 18 боїв – 14 перемог (7 нокаутом), 3 поразки (одна нкоаутом) та одна нічия.

Рахаман був дуже відданим брату, знімався у фільмах, написав дві книги ("Це брат Мухаммеда Алі! Моє життя в андеркарді" 2014 року та "Мій брат, Мухаммед Алі – остаточна біографія" 2019-го).