Смерть Вайса стала результатом "ускладнень, викликаних хронічною травматичною енцефалопатією" та наслідком його кар'єри, повідомляє BoxingScene.

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Вайс, виступаючи у першій напівсередній вазі, провів 41 поєдинок, з яких 32 виграв, 26 – нокаутом. Найтрагічніший момент у кар’єрі Кенні стався у 1988 році у бою проти Браяна Баронета. Суперник в завершальному раунді впав на канвас та не зміг підвестися. Після того, що трапилося, Баронет впав в кому. За три дні він був відключений від апарату штучного дихання та помер.

Вайс, завершивши кар’єру, у Луїзіані мав спортивний зал та працював із молоддю.

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