Хокейна Полонія розірвала контракт з захисником збірної України Глібом Варавою, повідомляє офіційний сайт новачка польської Екстраліги.

23-річний захисник підписав контракт з клубом з Битома лише у червні, однак дисциплінарні санкції, накладені на гравця Федерацією хокею України, змусили Полонію попрощатися з гравцем. Замість нього поляки укомплектувалася кандидатом у збірну Латвії Ернестсом Ошенієксом, який попередній сезон відіграв у складі фінсього ІПК.

"Новий трансфер "синьо-червоних" був продиктований рішенням Міжнародної федерації хокею відмовити у затвердженні трансферу Гліба Варави. Гравець був підданий значному дисциплінарному стягненню, накладеному українською федерацією. Це стягнення було розглянуто IIHF як підстава для відмови у затвердженні трансферу для нашого клубу. Тому ця ситуація змусила нас розірвати контракт гравця та шукати заміну на позиції оборонця", – йдеться в офіційному коментарі клубу.

Нагадаємо, Варава – вихованець кременчуцького хокею. В сезоні-2018/19 він виступав в Естонії за юнацьку команду Пантер, але повернувся додому і в 2020-му став чемпіоном України в складі Кременчука (окрім золота також завоював два срібла і бронзу). В листопаді 2023-го перейшов у херсонський Дніпро, з яким здобув бронзу національної першості. Далі були виступи за одеський Шторм, з яким він сходу виграв Кубок України і дійшов до півфіналу чемпіонату.

У січні 2025 року Варава у складі студентської збірної України став бронзовим призером Всесвітньої універсіади. В національну збірну України Гліб вперше викликався у 2022-му, а цьогоріч представляв країну на чемпіонату світу в дивізіоні 1А, де наші хокеїсти посіли третє місце.

Одразу після Мундіалю Варава втрапив у скандал, відкрито не погодившись повертатися в Україну. Намір представників Федерації хокею України змусити Гліба "змінити своє рішення" наштовхнувся на виклик поліції. Врешті, хокеїст залишився в Румунії й згодом знайшов собі команду в Польщі.