Збірні Польщі та Японії провели зустріч 1/4 фіналу чоловічої Ліги нації з волейболу. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Ліга націй, чоловіки, чвертьфінал

Японія – Польща – 0:3 (23:25, 24:26, 12:25)

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Японці є чинними фіналістами Ліги націй, вони завершили групову стадію на четвертому місці, хоча під час турніру поступилися збірній України (2:3). Польща посіла третє місце у минулому сезоні ЛН, а цього року посіли п'яте місце на груповому етапі.

Перші два сети у поєдинку виявилися надзвичайно конкурентними. Японці довгий час лідирували у першому сеті, але розгубили перевагу. Друга партія була ще більш запеклою, Польща здобула переможні два очки за рахунку 24:24.

Втім, наступний сет завершився швидко, Польща розгромила суперника 25:12 та оформила впевнену перемогу 3:0. У півфіналі чинні чемпіони Європи зустрінуться зі збірною Бразилії. Матч відбудеться 2 серпня.

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