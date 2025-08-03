Ліга націй-2025, чоловіки, фінал

Польща – Італія – 3:0 (25:22, 25:19, 25:14)

Польща "сіренько" провела основний етап, однак у плей-офф набрала просто монструозну форму, не віддавши суперникам жодного сету за три матчі. Не став винятком і фінал проти Італії.

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Щось схоже на боротьбу було лише в першому сеті, але поляки виграли його 25:22. Італійці почали нервувати, сперечатися зі суддею, що ніяк не сприяло камбеку. З кожною партією перевага Польщі лише наростала. У підсумку – 3:0, які приносять "біло-червоним" друге в історії золото Ліги націй (попереднє було у 2023 році).

Італія вдовольняється лише сріблом. До слова, "Скуадра" влаштувала яскраву битву з Україною на основному етапі цієї Ліги націй (3:2). 18 вересня вони зустрінуться знову у групі чемпіонату світу, який прийматимуть Філіппіни.

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