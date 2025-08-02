Збірні Бразилії та Польщі розіграли другу путівку до фіналу Ліги націй-2025 серед чоловіків. Результат і звіт про поєдинок – у цій новині "Футбол 24+".

Ліга націй-2025, чоловіки, півфінал

Бразилія – Польща – 0:3 (26:28, 19:25, 21:25)

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Бразильці у чвертьфіналі здолали команду Китаю, яка приймає зустрічі плей-офф турніру. Господарі виграли перший сет, але отримали потужну відповідь з трьох переможних партій – південноамериканці здобули вольову перемогу.

Команда Польщі у трьох сетах розтрощила збірну Японії, яка у попередньому розіграші Ліги націй грала у фіналі.

Перша половина стартового сету пройшла за рівної боротьби, а далі поляки стали домінувати. За рахунку 22:18 на свою користь вони вже були готові святкувати перемогу, але бразильці здійснили камбек. На дограванні нерви міцніші виявилися у гравців збірної Польщі – 28:26. Успіх їх надихнув та майже всю другу партію вони вели у рахунку та переграли бразильців вдруге.

Сценарій першого сету майже повністю відтворився у третій партії – спочатку знову була напружена рівна боротьба, а потім поляки пішли у відрив. Єдина різниця – бразильцям так і не вдалося відігратися, хоча така спроба з їхнього боку була (вони зробили рахунок нічийним 20:20, програючи до цього 17:20).

3:0 – збірна Польщі перемогла Бразилію та вийшла у фінал, де зустрінеться з командою Італії, яка у своєму півфіналі, нагадаємо, переграла Словенію.

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