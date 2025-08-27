Семирунний матиме право представляти Польщу на Олімпійських іграх-2026, повідомляє Sportowefakty.wp.pl. Після підписання документів Президентом Республіки Польща, спортсмен отримав свідоцтво у Відділі у справах іноземців Мазовецького воєводського управління у Варшаві.

"Асоціація виконала чудову роботу, і я дуже вдячний за це, бо весь процес зайняв менш ніж два роки! Тепер мені залишилося лише боротися за олімпійську кваліфікацію, а потім за медаль. Якого кольору? Золотого, звісно; я завжди борюся лише за перемогу", – цитує Семирунного Польська легкоатлетична асоціація.

22-річний спортсмен приїхав до Польщі у 2023 році. З того часу екс-росіянин вигравав бронзу на дистанції 5000 м та срібло на дистанції 10 000 м на чемпіонаті світу. Він двічі перевершив польський рекорд.

Семируний народився в Єкатеринбурзі. У 19 років він став чемпіоном Росії з бігу на 10 000 метрів, але залишив свою країну після початку повномасштабної війни проти України. Після переїзду до Польщі спортсмен підписав документ, в якому підтвердив засудження військових дій Російської Федерації.

