Тур де Франс не перестає дивувати цікавими витівками від вболівальників.

Перед фінішем 17-го етапу Тур де Франс на трасу прорвався невідомий чоловік, який заскочив на велосипед і хотів видати себе за учасника гранд-туру. Відео інциденту публікують в X.

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Порушник був одягнений в екіпірування Decathlon AG2R La Mondiale, через що стюарди не одразу зрозуміли, що на трасі самозванець.

Зрештою чоловіка затримали: охороні разом з поліцією довелося застосувати автомобіль з мигалками, після чого їм вдалося збити порушника з велосипеда і не дати йому фінішувати.

This provocateur wanted to participate in Tour de France but was stopped by security. pic.twitter.com/dMyvjKGI7l — RadioGenoa (@RadioGenoa) July 24, 2025

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