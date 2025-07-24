Поліція жорстко збила велосипедиста на Тур де Франс: він виявився самозванцем – ВІДЕО
24 липня 23:56 - Читати іншою мовою
Тур де Франс не перестає дивувати цікавими витівками від вболівальників.
Перед фінішем 17-го етапу Тур де Франс на трасу прорвався невідомий чоловік, який заскочив на велосипед і хотів видати себе за учасника гранд-туру. Відео інциденту публікують в X.
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Порушник був одягнений в екіпірування Decathlon AG2R La Mondiale, через що стюарди не одразу зрозуміли, що на трасі самозванець.
Зрештою чоловіка затримали: охороні разом з поліцією довелося застосувати автомобіль з мигалками, після чого їм вдалося збити порушника з велосипеда і не дати йому фінішувати.
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