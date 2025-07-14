– 1992-го у Барселоні ви були найстаршим у команді, а наймолодшим – Станіслав Поздняков, екс-президент олімпійського комітету Росії.

– Покидьок. Знати його не хочу. Як можна реагувати на слова, коли він нині каже, що для спортсмена почесно воювати за свою країну. Це нормально?

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Він себе опустив нижче плінтуса. Для мене його більше не існує. З великого спортсмена перетворився на велике ніщо, – сказав Погосов в інтерв'ю Спорт24.

Нагадаємо, Поздняков – чотириразовий олімпійський чемпіон, 10-разовий чемпіон світу, 13-разовий чемпіон Європи та п'ятиразовий володар Кубка світу з фехтування на шаблях. З травня 2018-го по листопад 2024-го рр. очолював Олімпійський комітет Росії.

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