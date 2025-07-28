Тур де Франс-2025, загальний залік

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) — 76:00,32

2. Йонас Вінгергор (Visma–Lease a Bike) – 4,24

3. Флоріан Ліповіц (Red Bull–Bora–Hansgrohe) – 11,00

4. Оскар Онлі (Team Picnic–PostNL) – 12,12

5. Фелікс Ґалл (Decathlon–AG2R La Mondiale) – 17,12

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів може перейти у велоспорт

Словенський велосипедист Тадей Погачар посів перше місце у загальному заліку велобагатоденки Тур де Франс, яка 27 липня завершилася у французькій столиці – Парижі.

Для Погачара ця перемога стала четвертою у кар’єрі на Тур де Франс – раніше він перемагав у 2020, 2021 та 2024 роках.

Погачар у призовій трійці випередив данця Йонаса Вінгергора, який фінішував другим, та німця Флоріана Ліповіца, який став третім.

Тадей Погачар за кількістю перемог на Тур де Франс наздогнав британця Кріса Фрума. Він вигравав "Велику петлю" у 2013, 2015, 2016 і 2017 роках.

Частіше – по п’ять разів – Тур де Франс вигравали лише чотири гонщики: французи Жак Анкетіль і Бернар Іно, бельгієць Едді Меркс та іспанець Мігель Індурайн.

Нагадаємо, що з 1999 по 2005 рік сім разів поспіль французькі перегони вигравав американець Ленс Армстронг. Втім, у 2012 році його було позбавлено всіх титулів через систематичне вживання допінгу.

Екс-чемпіон світу з велоспорту дізнався вирок за ненавмисне вбивство дружини – переїхав її пікапом