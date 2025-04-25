Паула Бадоса (колись друга, а нині дев'ята ракетка світу) повідомила, що не зіграє на домашньому турнірі через травму.

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"Хочу оголосити – мені дуже шкода, але я не зможу виступити на Mutua Madrid Open. Я до кінця намагалася зробити все можливе, тому що ви знаєте, як сильно я хочу зіграти вдома. Але травма виявилася непростою. Сподіваюся скоро відновитися на 100%", – написала Бадоса в Instagram.

Іспанка мала стартувати з другого кола проти росіянки Вероніки Кудерметової. Місце Бадоси отримала її землячка – "лакі-лузер" Крістіна Букша (WTA№94). До слова, сама Паула публічно захищає росіянок та білорусок, через що мала конфлікт з Мартою Костюк. Тут вже зірвалося принципове протистояння з українкою, яка у разі перемоги над Еммою Радукану виходить якраз на переможницю пари Кудерметова – Букша.

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