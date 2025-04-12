Подача Костюк визнана найкращим ударом березня у WTA-турі – українка познущалась з росіянки
Ефектний ейс українки став найкрасивішим за минулий місяць.
Українська тенісистка Марта Костюк перемогла у голосуванні вболівальників за найкращий удар березня у WTA-турі. Фанати могли вибрати найдостойнішого на офіційній сторінці WTA в Instagram.
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Як наслідок, саме наша спортсменка набрала найбільшу кількість голосів за знущальну подачу над представницею країни-окупанта.
Нагадаємо, у матчі третього кола на турнірі серії WTA 1000 в Маямі на матч-пойнті проти росіянки Анни Блінкової українка виконала подачу з руки, яка стала ейсом. Костюк тоді впоралася з представницею країни 404 за 58 хвилин, здобувши перемогу з рахунком 2:0 (6:2, 6:1) і вигравши по ходу поєдинку 10 геймів поспіль.