Українська тенісистка Марта Костюк перемогла у голосуванні вболівальників за найкращий удар березня у WTA-турі. Фанати могли вибрати найдостойнішого на офіційній сторінці WTA в Instagram.

Костюк впевнено розбила суперницю в дебютному матчі України та Польщі на Кубку Біллі Джин Кінг

Як наслідок, саме наша спортсменка набрала найбільшу кількість голосів за знущальну подачу над представницею країни-окупанта.

Нагадаємо, у матчі третього кола на турнірі серії WTA 1000 в Маямі на матч-пойнті проти росіянки Анни Блінкової українка виконала подачу з руки, яка стала ейсом. Костюк тоді впоралася з представницею країни 404 за 58 хвилин, здобувши перемогу з рахунком 2:0 (6:2, 6:1) і вигравши по ходу поєдинку 10 геймів поспіль.