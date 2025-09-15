"Так багато волейбольних експертів у нас є, що хоч бери та вибирай когось в помічники тренеру або в крісло президента ФВУ. Тому я теж вирішив записатися в їхню групу, це ж не забороняється.

У збірній України назвали причини поразки від Бельгії на ЧС-2025 з волейболу та розповіли про подальші дії

Це вже звична історія для нас, культура вболівальників більшою мірою відсутня, це було і при Угісу і при Лосано є та буде, як тільки ми програємо то всі з найкращої команди в ігрових видах спорту перетворюється на баранів, безхребетних, продажних пі***ів, відправляємо в окопи, знімаємо бронь (якої у багатьох немає) і т.д.

Понад усе подобається про зливання гри на контору та відставка тренера і здавалося б звична ситуація вже для нас, але кожного разу ми прям любимо і чекаємо коли ж можна буде почати кидатися лайном, та напевно сьогодні кидались ви б лайном чи підтримували всім серцем нашу збірну – це б не допомогло і це очевидно.

Звинувачувати тренера в сьогоднішньому програші це дуже тупо, не побачив я його вини сьогодні, він пробував, крутив, підказував, але чи то не виходило, чи не слухали та говорити що сьогодні не наш день теж не можна, тому що…

Тому що ми дуже хочемо вийти на Олімпійські ігри й це на мою думку завдання більш чим під силу, але коли є таке завдання не можна просто казати, що не наш день, може бути, що хтось десь не допрацював тому всі від А до Я мають працювати тільки на досягнення цієї цілі, що у нас дуже рідко буває і ми звісно маємо враховувати той факт, що у нашій країні війна, але якщо відповідати на більшість питань які направленні на покращення підготовки збірної та її подальших результатів, що в країні війна тоді можливо ми зекономимо кошти які виділяються на волейбол та направимо їх нашим військовим?

Бо виходить, що спочатку ми готуємось до Ліги націй (важливого старту, але не більш важливішого за ЧС) граючи товариські матчі проти Польщі, Болгарії, Німеччини, а перед найважливішим стартом сезону граємо проти Катару (з повагою до цієї збірної й з вдячністю за надані ними умови для нашої збірної) але ми ж розуміємо, що це не той рівень спаринг-команди який нам потрібен.

Потім наш президент в інтервʼю говорить про завдання на ЧС, маємо вийти з групи, але трагедії не буде якщо не вийдемо, цікаво – з 9-го місця в Лізі націй, 7-го місця на ЧС-2022 ми націлюємось тільки на вихід з групи та при цьому мріємо про Олімпіаду (згоден, мріяти не заборонено).

Після першої поразки яка б болюча вона не була в післяматчевому інтервʼю капітан сказав, що у Бельгії була гарна атмосфера, їм багато в чому таланило, зіграла не вся команда, а тільки один гравець і в його словах є правда про атмосферу, але точно не про те що їм таланило чи зіграв на 100% тільки один гравець (як в нас люблять говорити один в полі не воїн), але найбільше здивували слова про те що атмосфера в нашій збірній вже давно не дуже і тут виникає питання чому так? Чому перед найважливішим стартом сезону у нас щось не так з атмосферою? Умови ж покращилися наскільки ми знаємо з того, що виходить в інтернет і того піжона зрадника вже немає, який завжди каламутив воду. І на це питання можна знайти досить багато відповідей і серед них більш чим впевнений не буде такого, що хлопці погано тренувались чи хтось вирішив заробити ставками, чи не хоче грати або ж ще гірше – наплював на те все і хоче вже додому (хоча останнє не про всіх).

Я надіюсь на те що кожний з них відповість хоча б сам собі на питання чому на думку капітана атмосфера вже давно не дуже і що потрібно зробити для її покращення і кому. Та раджу не тільки гравцям про це задуматись, а і вище сидячим в першу чергу, бо вже не перший раз коли ми наступаємо на граблі під назвою "атмосфера". Через те що це дуже важливий фактор на таких довгих дистанціях і в наступному сезоні ця дистанція не буде коротшою, точніше до 2028 року, якщо ми хочемо поїхати на Олімпіаду.

Цей ЧС ще можна виправити й будемо в це вірити, є день на те, щоб відійти від не найкращого старту, набратися сил і завести нашу машину, ще є два матчі в яких все вирішиться і впевнений більшість вболівальників вірить в це, вірить що тренер знайде правильні слова, а гравці знайдуть та віддадуть всі сили на майданчику, тому давайте будемо ще краще вболівати й менше кидатися лайном. Перемоги нашій збірній і віримо що в плей-офф ми побачимо збірну України!" – дописує Плотницький у Facebook.

Нагадаємо, що збірна України з поразки розпочала чемпіонат світу з волейболу, поступившись збірній Бельгії 0:3 в стартовому поєдинку. Наступний матч українці зіграють проти Алжиру 16 вересня.

Україна у стартовому матчі ЧС-2025 з волейболу зазнала болючої поразки – шансів майже не було