"Досвід та рівень майстерності перемогли. На жаль ЧС-2025 закінчився для нашої волейбольної збірної на груповому етапі. Останній матч проти Італії – гарні в боротьбі та з емоціями дві перші партії, але цього виявилося недостатньо.

Гра, в якій мені здається ми побачили найбільш слабкі місця нашої збірної (захист в першу чергу). Впевнений в наступному сезоні тренерський штаб буде працювати над цим, щоб якість та ефективність стали кращими у деяких елементах гри, особливо проти таких сильних суперників, коли ціна власної помилки, не виконання тактичних дій може коштувати програної/го партії або матчу.

Літо 2026 обіцяє бути не менш насиченим (Ліга Націй та ЧЄ), тому при такому ж самому складі + декількох молодих гравців, у яких є цілий клубний сезон, щоб додати в майстерності та привернути до себе увагу нашого головного тренера, має бути ще цікавіше і результативніше. Думаю, ні в кого не буде сумнівів, що хлопці за цей сезон вижали із себе все, що мали, та навіть трішки більше. Тому гарних їм сезонів у своїх клубах та найголовніше без травм.

Слідкуйте за волейболом, вболівайте за українських гравців та українські клуби", – написав Плотницький у Facebook.

Як відомо, "синьо-жовті" на ЧС-2025 здобули у групі одну перемоги та зазнали двох поразок. Збірна України посіла третє місце та на цьому завершила свої виступи після групової стадії.

