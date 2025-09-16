Олег Плотницький прокоментував перемогу збірної України над командою Алжиру у 2-му турі групи чемпіонату світу 2025 року з волейболу.

"Гарно, молодці 3:0. Швидко і без зайвих проблем та екстра витрачених сил!

Україна здобула впевнену перемогу у другому матчі на ЧС-2025 з волейболу – шанси на плей-офф залишаються

Ясно, що можна сказати про різний рівень збірних, але і такі матчі треба виходити та вигравати. Більше того – вигравати з тотальним контролем гри. Це ми сьогодні й побачили.

Далі Італія, яку можемо обіграти. Але в цій грі потрібні будуть екстра сили, майстерність, терпіння в деяких ігрових моментах і в нас це є беззаперечно.

Тому давайте і ми з вами запасемося терпінням, вірою в нашу збірну та будемо вболівати якнайкраще. Так, як вміють українські вболівальники, а гравці вони відчують це і 100% це їм допоможе", – написав Плотницький у Facebook.

У завершальному матчі групової стадії ЧС-2025 команда України 18 вересня о 16:30 за київським часом зустрінеться з командою Італії.

