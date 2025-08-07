У своєму Instagram Плотницький опублікував світлину з аеропорту з написом: "Вгадайте, що може відбутися?".

Імовірно, волейболіст має на увазі повернення до лав збірної, за яку він припинив виступи через конфлікт з Федерацією волейболу України. Раніше гравець заявив, що умови змінилися на краще і він може повернутися до національної команди.

Варто відзначити, що вже 12 вересня розпочнеться чемпіонат світу з волейболу, у якому братиме участь національна збірна України. Наша команда потрапила в групу F, де її суперниками будуть Італія, Бельгія та Алжир.

До слова, Олег Плотницький наразі виступає за італійську Перуджу. Гравець довгий час був капітаном збірної України, у 2017 році Олег став чемпіоном Золотої Євроліги, виходив до чвертьфіналів чемпіонату світу та Європи. У березні 2025 року спортсмен оголосив про завершення виступів за національну збірну.

