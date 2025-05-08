Відбулися чергові матчі плей-оф НХЛ. Результати та звіт про поєдинки читайте в цій новині на "Футбол24+".

НХЛ 2024/25, плей-оф

Торонто – Флорида – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайби: Пачіоретті, 18:19 (перший період), Нюландер, 24:18 (другий період), Домі, 37:09 (другий період), Марнер, 45:50 (третій період) – Барков, 10:58 (перший період), Маршан, 20:15 (другий період), Лунделл, 45:33 (третій період).

Торонто веде в серії 2:0

Вінніпег – Даллас – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайби: Нідеррайтер, 23:30 (другий період), Шайфлі, 37:35 (другий період) – Рантанен, 28:43, 34:21, 36:38 (другий період).

Даллас веде в серії 1:0

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У другому матчі серії Торонто був змушений на своєму льоду відіграватися проти Флориди, яка повела в рахунку в середині першого періоду. Із завданням канадська команда успішно впоралася – виграла матч із рахунком 4:3 і тепер веде в серії 2:0.

У Санрайзі в ніч на 10 травня команди проведуть третій поєдинок.

Канадський Вінніпег на відміну від Торонто не зміг обіграти свого суперника – Даллас – у першій домашній грі серії. Джетс першими в поєдинку досягли успіху, але потім за Старз хет-триком відзначився фін Мікко Рантанен і приніс перемогу своїй команді.

У ніч на 10 травня і також у Вінніпезі суперники проведуть другу зустріч.

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