Сьогодні, 24 квітня, відбулися три матчі в межах першого раунду Кубка Стенлі. Дивіться результати та звіт про них на "Футбол 24+".

НХЛ 2024/25, плей-офф

Вашингтон Кепіталз – Монреаль Канадієнс – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) (рахунок у серії – 2:0)

Колорадо Евеланш – Даллас Старз – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) (рахунок у серії – 1:2)

Лос-Анджелес Кінгс – Едмонтон – 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) (рахунок у серії – 2:0)

Голкіпер НХЛ побив суперника через те, що той стояв перед його воротами – ВІДЕО

Вашингтон здолав Монреаль, збільшивши свою перевагу в серії до двох перемог. Дублем відзначився Коннор МакМайкл, а воротар Логан Томпсон зробив 25 сейвів.

Даллас завдяки шайбі в овертаймі переміг Колорадо і вперше вийшов вперед у серії.

Найрезультативнішу гру видали Лос-Анджелес та Едмонтон, закинувши на двох одразу вісім шайб. У Кінгз суперматч видали форварди Копітар та Кемпе, які набрали по чотири очки. Як наслідок, Лос-Анджелес веде у серії 2:0.

Плей-офф НХЛ: Флорида розбила сусідів 6:2, Торонто домінує в дербі Канади, Вегас вдома програв Міннесоті