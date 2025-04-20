Плей-офф НХЛ, 1-й раунд

Вінніпег Джетс – Сент-Луїс Блюз – 5:3 (рахунок у серії – 1:0)

Даллас Старз – Колорадо Евеланш – 1:5 (рахунок у серії – 0:1)

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В НХЛ відбулись два стартові матчі раунду плей-офф. Переможець Західної конференції Вінніпег приймав Сент-Луїс. Господарі здобули вольову перемогу з рахунком 5:3, попри те, що пропустили першими, а по ходу зустрічі поступались 2:3. У Джетс забивали Марк Шайфлі, Джарет Андерсон-Долан, Алекс Іафалло, Кайл Коннор та Адам Лаурі. За Сент-Луїс відзначилися Роберт Томас, Оскар Сундквіст та Джордан Кайру.

В іншому матчі хокеїсти Колорадо на виїзді каменя на камені не залишив від Даллас. Гості закинули у ворота Старз 5 шайб, отримавши у відповідь лише гол престижу. У складі переможців відзначились Арттурі Лехконен, Девон Тейвз, Чарлі Койл, а також Натан Маккіннон, який записав до свого доробку дубль та асист. Автором єдиної шайби господарів став Роопе Хінц.

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