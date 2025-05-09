Відбулися чергові матчі плей-офф НХЛ. Результати та звіт про поєдинки читайте в цій новині "Футбол 24".

Плей-оф НХЛ 2024/25

Вашингтон – Кароліна – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайби: Макмайкл, 22:16, Карлсон, 41:54 бол., Вілсон, 59:00 порожні ворота – Гостісбер 49:26 бол.

Рахунок у серії нічийний – 1:1

Вегас – Едмонтон – 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Шайби: Улофссон, 08:42 бол., Карлссон, 38:10, Улофссон, 44:32 бол., П'єтранджело, 51:58 – Велман, 31:31, Подкользін, 35:18, Нерс, 37:17, Кейн, 41:52, Драйзайтль, 75:20.

Едмонтон веде в серії 2:0

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Клуб Вашингтон впорався із завданням сатисфакції в другому домашньому матчі серії проти Кароліни – 3:1. Представник болотної держави Овєчкін виступив у грі в ролі статиста, не відзначившись нічим корисним.

Перемога столичної команди зробила рахунок у серії нічийним (1:1). У ніч на 11 травня в Ролі суперники проведуть третій матч.

Едмонтон у другій грі на майданчику Вегаса зміг знову перемогти – цього разу в овертаймі і повів у серії 2:0. Автором переможної шайби у складі Ойлерз став форвард Леон Драйзайтль – він відзначився п'ятим голом у нинішньому плей-офф.

У ніч на 11 травня в Едмонтоні клуби зустрінуться втретє.

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