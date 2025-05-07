Відбулися чергові матчі плей-офф НХЛ. Результати та звіт про поєдинки читайте у цій новині на "Футбол24+".

НХЛ 2024/25, плей-офф

Вашингтон – Кароліна – ОТ 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: Протас, 03:53 (другий період) – Станковен 09:42 (третій період), Слевін 03:06 (ОТ)

Кароліна повела в серії 1:0

Вегас – Едмонтон – 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Шайби: Стоун, 02:13, 09:03 (перший період) – Перрі, 16:26 (перший період), Драйзайтль, 40:57 (третій період), Хайман, 56:58 (третій період), Браун, 58:14 (третій період)

Едмонтон веде в серії 1:0

Аутсайдер НХЛ сенсаційно переміг в лотереї драфту – шанси складали лише 3,5%

В першій грі серії Кароліна перемогла Вашингтон в овертаймі. Представник болотної держави Овєчкін не відзначився у матчі нічим, окрім дурнуватого вилучення в третьому періоді за удар суперника ключкою. Через кілька хвилин після інциденту Станковен зрівняв рахунок, а вже після основного часу Слевін добив Кепіталз в овертаймі.

В другому матчі ігрового дня Вегас грав проти Едмонтона. Ґолден Найтс блискавично розпочали перший період, зробивши заяву на перемогу. Проте канадці не збирались здаватись американцям, тому скоротили відставання наприкінці періоду. Друга частина матчу була безгольовою, проте в фінальному періоді Ойлерз завдяки трьом шайбам оформили першу перемогу в серії проти "лицарів".

Торонто в матчі з 9 шайбами здолав Флориду у чвертьфіналі Кубка Стенлі – чемпіон світу встановив рекорд клубу