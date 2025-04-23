НХЛ 2024/25, плей-офф

Кароліна – Нью-Джерсі – 3:1

Шайби: Гостібер, 23, Мартінук, 26, Джарвіс, 60 (порожні) – Братт, 4

Кароліна веде в серії 2:0

Торонто – Оттава – 3:2 у овертаймі

Шайби: Райллі, 4, Таварес, 9, Домі, 60+4 – Б. Ткачук, 36, Годетт, 55

Торонто веде в серії 2:0

Тампа-Бей – Флорида – 2:6

Шайби: Генцел, 13, Пойнт, 34 – Беннет, 4, Райнгарт, 20, Шмідт, 25, 46, М. Ткачук, 25, 30

Флорида повела в серії 1:0

Вегас – Міннесота – 2:5

Шайби: Геніфін, 33, Гертл, 43 – Болді, 10, Фоліньйо, 12, Цуккарелло, 18, Капрізов, 24, 58 (порожні)

Нічия 1:1 в серії

Кароліна здобула комфортні 2:0 після двох домашніх матчів проти Нью-Джерсі. Сьогодні "дияволам" не допомогла навіть швидка шайба Братта. Господарі переламали хід зустрічі в другому періоді, а Джарвіс поставив крапку ударом у порожні ворота.

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Торонто вдруге здолав Оттаву в рамках канадського дербі. Цього разу "кленовим листкам" довелося попітніти більше, бо вони розгубили гандикап у дві шайби. Дійшло до овертайму, в якому Домі таки приніс успіх Торонто.

Дербі Флориди лише розпочалося. Пантерс відразу показали серйозний намір захистити титул чемпіона, розчавивши на виїзді непросту Тампу – 6:2. Дублями відзначились захисник Нейт Шмідт та Метью Ткачук, який 2 місяці лікував пах і тріумфально повернувся на лід.

Міннесота не покинула Вегас без наживи. Вайлд за 24 хвилини зім'яли оборону суперника 4 шайбами і впевнено довели матч до перемоги. Тут серія рівна.