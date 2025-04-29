Відбулися чергові матчі в плей-офф НХЛ. Результати та звіт про них читайте на "Футбол24+".

НХЛ 2024/25, перший раунд плей-офф

Флорида – Тампа-Бей – 4:2

Шайби: Лунделл, 30, Екблад, 57, Джонс, 57, Верхейге, 59 (порожні) – Чеффі, 33, Чернак, 33

Флорида веде в серії 3:1

Даллас – Колорадо – 6:2

Шайби: Джонстон, 1, 37, Харлі, 20, Рантанен, 22, Марчмент, 39, Хінц, 58 (порожні) – Лехконен, 33, Маккіннон, 35

Даллас веде в серії 3:2

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Флорида повернула собі комфортну перевагу в дербі-серії проти Тампи. Саме Пантерс "розмочили" рахунок в середині другого періоду. Втім, Чеффі та Чернак упродовж 11 секунд перевернули гру на користь Лайтнінг. Це франчайз-рекорд Тампи з найменшим інтервалом між шайбами у матчі плей-офф.

Флорида відповіла тим самим під завісу матчу! Екблад та Джонс приголомшили гостей також за 11 секунд. Це вже рекорд всієї НХЛ – вперше так швидко відзначилась пара захисників. Верхейге кидком у порожні ворота зафіксував успіх чинних чемпіонів, яким залишилася одна перемога для виходу в наступний раунд.

A pair of quick goals from the blueline helped the @FlaPanthers mount a late comeback and take a 3-1 series lead in the 'Battle of Florida.'#NHLStats: https://t.co/ygb8JbiKjo pic.twitter.com/tJpDTSHjCc — NHL Public Relations (@NHLPR) April 29, 2025

Триває перетягування каната між Далласом і Колорадо. Цього разу настала черга розгромної перемоги Старз. Вже на 9-й секунді Джонстон вивів техасців уперед, пізніше дійшло до 3:0. У другому періоді Колорадо скоротив відставання до мінімуму, але Даллас добив суперника ще трьома шайбами. Відзначимо Мікко Рантанена, який провів свій найкращий матч за Старз. Суперзірковий фінн покарав колишніх партнерів (саме в Колорадо він починав сезон) шайбою та двома асистами.