У ніч з 1 на 2 травня відбулось ще два матчі плей-офф НБА, в яких, зокрема, офіційно завершився сезон для Лос-Анджелес Лейкерс.

Плей-офф НБА, 1/8 фіналу

Лос-Анджелес Лейкерс – Міннесота – 96:103 – (22:31, 27:28, 31:22, 16:22) (перемога Міннесоти в серії 4:1)

Хʼюстон – Голден Стейт – 131:116 (40:24, 36:25, 31:31, 24:36) (рахунок у серії 3:2 на користь Голден Стейт)

Для Лос-Анджелес Лейкерс офіційно завершений – Міннесота перемогла в четвертому матчі серії, гарантувавши собі вихід в наступний етап. Старань Дончіча (28 очок і 9 передач) було замало – Гобер та Рендл на двох накидали 50 очок (27 і 23 відповідно). До слова, Олексій Лень не зіграв жодної хвилини в грі.

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А от Х'юстон ще зберігає шанси на перемогу в серії з Голден Стейт завдяки впевненій домашній перемозі з рахунком 131:116. Одразу троє гравців Рокетс набрали понад 20 очок (Фред Ванвліт – 26, Амен Томпсон – 25 та Діллон Брукс – 24), тоді як у складі Ворріорз позначку в 20 балів подолав лише Муді.