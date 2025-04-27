Плей-офф НБА: Оклахома свіпнула Мемфіс і першою вийшла в другий раунд, геніальний промах Йокіча, 36 очок Каррі
Відбулися чергові матчі плей-офф НБА. Результати та звіт про них читайте у цій новини.
НБА 2024/25, плей-офф
Мемфіс – Оклахома – 115:117 (31:34, 28:26, 26:28, 30:29)
Оклахома виграла серію 4:0
Маямі – Клівленд – 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36)
Клівленд веде в серії 3:0
ЛА Кліпперс – Денвер – 99:101 (22:27, 26:23, 17:35, 34:16)
Нічия 2:2 в серії
Голден Стейт – Х'юстон – 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22)
Голден Стейт веде в серії 2:1
Перший свіп у цьогорічному плей-офф оформила Оклахома. Мемфіс нарешті дав бій найкращій команді регулярки, однак був змушений миритися зі "сухим" вильотом у першому раунді. За відсутності травмованого Джа Моранта "ведмедів" несподівано повів Скотті Піппен-молодший. Син легенди Чикаго Буллз оформив солідний дабл-дабл з 30 очками і 11 підбираннями. Втім, це легко перекрив Шей Гілджес-Александер, який набрав 38 балів. Оклахома у другому раунді та відпочиватиме значно довше, ніж суперник.
Леброн встановив рекорд результативності плей-офф НБА – поразка не завадила побити своє ж досягнення
Все йде до свіпу і в парі Клівленда та Маямі. Переїзд серії на рідний майданчик нічого не дав Хіт – побиття з різницею -37. Найрезультативнішими у складі обох команд стали бігмени, які набрали однакову статистичну лінійку. У Бема Адебайо та Джарета Аллена 22 очки + 9 підбирань + одна передача. Клівленд може закрити дуель вже у наступному матчі 29 квітня.
Де точно не бракує інтриги, то це в протистоянні Кліпперс та Денвера. Команди обмінюються перемогами, і зараз серія рівна 2:2. Нинішній матч був за Наггетс. Нікола Йокіч видав монструозні 36 очок + 21 підбирання + 8 очок. Останній кидок серба в грі виявився настільки жахливим, що аж хорошим. Зірка Денвера запустив ейрбол, але м'яч зручненько приземлився на замикання Гордона. Судді навіть передивлялися, чи встиг форвард Наггетс до фінальної сирени. Таки встиг – перемога Денвера з різницею у 2 очки.
Цікаво і в парі ГСВ – Х'юстон. Каррі і компанія вирвалися вперед завдяки перемозі вдома. Саме "Шеф" став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 36 пунктів (5 з 13 триочкових).