НБА 2024/25, плей-офф

Мемфіс – Оклахома – 115:117 (31:34, 28:26, 26:28, 30:29)

Оклахома виграла серію 4:0

Маямі – Клівленд – 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36)

Клівленд веде в серії 3:0

ЛА Кліпперс – Денвер – 99:101 (22:27, 26:23, 17:35, 34:16)

Нічия 2:2 в серії

Голден Стейт – Х'юстон – 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22)

Голден Стейт веде в серії 2:1

Перший свіп у цьогорічному плей-офф оформила Оклахома. Мемфіс нарешті дав бій найкращій команді регулярки, однак був змушений миритися зі "сухим" вильотом у першому раунді. За відсутності травмованого Джа Моранта "ведмедів" несподівано повів Скотті Піппен-молодший. Син легенди Чикаго Буллз оформив солідний дабл-дабл з 30 очками і 11 підбираннями. Втім, це легко перекрив Шей Гілджес-Александер, який набрав 38 балів. Оклахома у другому раунді та відпочиватиме значно довше, ніж суперник.

Леброн встановив рекорд результативності плей-офф НБА – поразка не завадила побити своє ж досягнення

Все йде до свіпу і в парі Клівленда та Маямі. Переїзд серії на рідний майданчик нічого не дав Хіт – побиття з різницею -37. Найрезультативнішими у складі обох команд стали бігмени, які набрали однакову статистичну лінійку. У Бема Адебайо та Джарета Аллена 22 очки + 9 підбирань + одна передача. Клівленд може закрити дуель вже у наступному матчі 29 квітня.

Де точно не бракує інтриги, то це в протистоянні Кліпперс та Денвера. Команди обмінюються перемогами, і зараз серія рівна 2:2. Нинішній матч був за Наггетс. Нікола Йокіч видав монструозні 36 очок + 21 підбирання + 8 очок. Останній кидок серба в грі виявився настільки жахливим, що аж хорошим. Зірка Денвера запустив ейрбол, але м'яч зручненько приземлився на замикання Гордона. Судді навіть передивлялися, чи встиг форвард Наггетс до фінальної сирени. Таки встиг – перемога Денвера з різницею у 2 очки.

AARON GORDON DUNK AT THE BUZZER FOR THE NUGGETS WIN!!!



ONE OF THE CRAZIER ENDINGS YOU'LL SEE ?#TissotBuzzerBeater#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/BVdHdAEP1Q — NBA (@NBA) April 27, 2025

Цікаво і в парі ГСВ – Х'юстон. Каррі і компанія вирвалися вперед завдяки перемозі вдома. Саме "Шеф" став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 36 пунктів (5 з 13 триочкових).