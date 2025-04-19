Плей-офф НБА 2024/25, перший раунд Східної конференції, перший матч

Індіана Пейсерс – Мілвокі Бакс – 117:98 (33:24, 34:18, 26:33, 24:22)

НБА: визначилися всі пари першого раунду плей-офф

Честь відкрити плей-офф випала четвертій та п'ятій командам Сходу – Індіана приймала Мілвокі. Цікаво, що минулоріч ці суперники також зійшлися в першому раунді, і Пейсерс несподівано пройшли далі з перемогою 4:2 в серії. Сьогодні вже саме підопічні Ріка Карлайла виступали фаворитом.

Мілвокі ще й не міг розраховувати на Деміана Лілларда, який нібито залікував тромбоз глибоких вен, але до старту плей-офф відновитися не встиг. На плечі Янніса Адетокумбо лягло величезне навантаження в атаці. Грек провів потужний матч, з 36 очками став найрезультативнішим гравцем на майданчику, однак це все було ніщо проти командної гри Індіани. У господарів ніхто не набрав і 26 балів, а єдиний дабл-дабл ледь "нашкріб" Хелібертон (10 очок + 12 передач). Втім, вже після першої половини у Пейсерс був солідний запас +25. У третій чверті Мілвокі трішки скоротив відставання, проте повноцінним камбеком навіть не пахло.

У підсумку впевнена перемога Індіани – 117:98. 23 квітня команди зіграють ще один матч в Індіанаполісі, а потім серія переїде до Вісконсина.