У ніч на 21 квітня відбулися чергові матчі плей-офф НБА.

НБА. Плей-офф

Хьюстон – Голден Стейт 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26) (рахунок у серії – 0:1)

Клівленд – Маямі 121:100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21) (рахунок у серії – 1:0)

Бостон – Орландо 103:86 (26:18, 22:31, 30:18, 25:19) (рахунок у серії – 1:0)

Оклахома-Сіті – Мемфіс 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17) (рахунок у серії – 1:0)

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Голден Стейт здобув перемогу над Хьюстоном, у другій чверті зробивши ривок у +16 очок. Найкращими у протистоянні були Джейлен Вільямс (20 + 6 передач) та Холмгрен (19 + 10 підбирань).

Клівленд впевнено здолав Маямі, звівши лише одну чверть до нічийного рахунку. Орландо поступився Бостону, а Мемфіс згорів без шансів Оклахома-Сіті.