НБА. Плей-офф

Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Кліпперс – 112:110 OT (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12) (рахунок у серії – 1:0)

Нью-Йорк Нікс – Детройт Пістонс – 123:112 (27:27, 30:28, 26:36, 40:21) (рахунок у серії – 1:0)

Лос-Анджелес Лейкерс – Міннесота Тімбервулвз – 95:117 (28:21, 20:38, 30:35, 17:23) (рахунок у серії – 0:1)

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Денвер і Кліпперс визначили переможця лише в овертаймі. У першій чверті гості створили собі добрячий гандикап і відірвалися майже на +10. Однак неперевершений Нікола Йокіч зовсім скоро нівелював перевагу суперника – у доробку сербського центрового майже трипл-дабл (29+9+12). За 30 секунд до фінальної сирени господарі вийшли вперед після 3-очкового кидка Рассела Вестбрука, але Кліпперс зуміли перевести гру в овертайм. Денверу все ж вдалося вирвати перемогу і повести в серії 1:0.

Детройт тривалий час лідирував у матчі з Нікс. Все зламалося за рахунку 98:90. Господарі зробили неймовірний ривок 21:0 і надалі втримали перевагу до фінальної сирени.

У ще одному матчі Лейкерс вдома без шансів поступився Міннесоті. "Фіолетово-золоті" непогано розпочали, але провалилися в другій чверті – 20:38. "Вовки" вдало використали цей гандикап, щоб тримати опонента на відстані. Олексій Лень отримав 3 хвилини ігрового часу. Очок не набрав (0/1 двоочкові), але зумів зібрати аж 4 підбирання.