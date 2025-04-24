Відбулися чергові матчі плей-офф НБА 2024/25. Результати та звіт про них читайте у цій новині.

НБА. Плей-офф

Бостон – Орландо – 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29) (рахунок у серії – 2:0)

Клівленд – Маямі – 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32) (рахунок в серії – 2:0)

Х'юстон – Голден Стейт – 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23) (рахунок в серії – 1:1)

Очевидне порушення правил потрапило в топ-5 моментів дня НБА – ВІДЕО

Бостон попри відсутність свого лідера (Джейсон Тейтум зазнав пошкодження зап'ястя) вдома впевнено переміг Орландо. Найрезультативнішим у складі переможців став Джейлен Браун, який оформив дабл-дабл із 36 очок та 10 підбирань. У Меджик найкращу результативність продемонстрував Паоло Банкеро, у доробку якого 32 очки. Таким чином, рахунок у серії став 2:0 на користь Бостона.

Переможець регулярного сезону у Східній конференції Клівленд не мав проблем з Маямі. Найрезультативнішим гравцем у господарів став захисник Донован Мітчелл, якому вдалося набрати 30 очок, зробити шість підбирань і віддати шість передач. Своєю чергою у Хіт найбільше користі приніс Тайлер Хірроу (33 очки, шість підбирань та п'ять передач). Перевага Кавальєрс зросла вже до двох матчів.

У ще одному матчі Х'юстон з 38 очками Джейлена Гріна (плюс чотири підбирання та шість асистів) впевнено обіграв Голден Стейт. По ходу зустрічі травми зазнав Джиммі Батлер, який після важкого приземлення на паркет не зміг продовжити гру. Як наслідок, Рокетс зрівняли рахунок у серії 1:1.

Лейкерс без Леня зрівняли серію з Міннесотою, Мілвокі "горить" Індіані, Оклахома знову прибила Мемфіс: плей-офф НБА