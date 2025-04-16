У ніч з 15 на 16 квітня відбулось одразу два матчі плей-ін НБА.

Плей-ін НБА 2024/25, півфінали

Орландо – Атланта – 120:95 (32:17, 29:30, 18:26, 41:22)

Голден Стейт – Мемфіс – 121:116 (31:25, 36:30, 27:36, 27:25)

Орландо не мав проблем із Атлантою, розбивши суперника з різницею в +25 очок. Попри усі старання Трея Янга (28 очок), гравці Орландо перестріляли суперника.

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В іншій зустрічі Голден Стейт у непростій битві переміг Мемфіс. Ворріорз витягнули суперзірки – Стеф Каррі та Джиммі Батлер набрали по 38 та 37 очок відповідно.

Додамо, що Мемфіс та Атланта ще мають шанс на вихід у плей-офф. На них очікуватимуть переможці інших двох пар: Чикаго – Маямі та Сакраменто – Даллас. Їхні матчі пройдуть в ніч на 17 квітня.

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