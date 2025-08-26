Ніколай Свєчніков зі старту поплив, а на фініші його не виявилося.

Російський плавець Ніколай Свєчніков шокував організаторів запливу через Босфор у Стамбулі, в якому взяло участь 2800 спортсменів із 81 країни.

Представник країни-окупанта, який має власну школу плавання, зник під час запливу, повідомляє Anadolu Ajansi. На старті Свєчніков був, маючи браслет із чипом, який допомагає фіксувати час плавців. Але на фініші його не виявилося. Цікаво, що організатори старту виявили зникнення росіянина лише через 8 годин, як заплив завершився.

Заплив через Босфор, який проводять щорічно з 1989 року, цього року відбувся в непростих погодних умовах. Перед стартом пішов сильний дощ і з'явився туман – як наслідок, видимість знизилася, а також з'явилися хвилі. Через такі умови деякі плавці під час запливу збивалися з дистанції.

