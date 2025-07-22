"У нас [в шпазі] якщо їх і допустили, то чотири людини. Більше не може бути, бо це чемпіонат світу. Не дивилася, кого саме [допустили]. Сумно, бо явно підкуповується фехтувальний світ. Вони цілий рік готувалися, і їхні плани втілюються у життя. Звичайно, це не може не засмучувати. Мені здається, всій фехтувальній родині важливо проявити чітку позицію.

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Це було очікувано, бо вони поступово [до цього йшли]. Спочатку вони почали закидувати інформацію, що їх допускають у команду, потім їх допустили у команду. Декілька місяців ходила інформація, що вони виступатимуть в особистих змаганнях. Тобто вони обирають такі країни, де їм легше їздити, де вони можуть отримати візи. Все це готується і ходить в інформаційному полі. Так, це очікувано, але від цього обурення не менше.

Як на мене, те, що можемо зробити – фехтувати, підіймати прапор України, співати гімн та прославляти нашу країну. А також в кожному інтерв'ю висловлювати нашу позицію, ділитися тим, що відбувається в Україні – саме українці мають це робити. Можливо, це допоможе звернути увагу суспільства на цю проблему", – заявила Харькова в коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, на початку липня Міжнародна федерація фехтування вирішила допустити підсанкційних спортсменок до ЧС-2025 після спрощення процесу перевірки їхньої "нейтральності". Можливість виступити отримали, зокрема, майор армії РФ Софія Велика, лейтенант Яна Єгорян та прапорщик Ольга Нікітіна. Пізніше Ольга Харлан та ще 446 фехтувальників з 56 країн написали федерації листа з вимогою змінити критерії нейтрального статусу.

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