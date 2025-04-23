"Після поєдинку з Брієдісом Усик став непереможним. Українець використовує свої сильні сторони і в нього їх багато, наприклад, швидкість. Олександр домінує на ринзі джебами та комбінаціями, працює і на близькій дистанції. Ніхто в хевівейті зараз не може порівнятися з Усиком. Більшість з його суперників продовжують працювати в одному темпі.

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Дюбуа успішно атакує лише коли пресингує. Чи буде це перевагою у реванші? Я так не думаю", – сказав Маккензі у коментарі talkSPORT. Раніше повідомлялося, що реванш між Усиком та Дюбуа може відбутися 12 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Нагадаємо, Олександр Усик боксував з Майрісом Брієдісом у 2018 році в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії. Тоді українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

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