Колишній головний тренер "Українських отаманів" і збірних України та Азербайджану з боксу Леонід Лоївський переконаний, що Олександр Усик зробить свою справу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

– Даніель боксує в професіоналах з 19-річного віку. У нього не було кар’єри в аматорах. Для боксера – це плюс чи мінус?

– Подивіться біографію видатних боксерів. Мохамед Алі, Еноуе Наоя, Ентоні Джошуа, Флойд Мейвезер, Володимир Кличко – всі вони пройшли школу любительського боксу. У становленні вона дає дуже багато, про що свідчать і результати Василя Ломаченка, Олександра Усика. Там закладається база, яка дозволяє постійно перебувати в тонусі.

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В аматорах немає такого, що провів поєдинок, відпочиваєш і чекаєш, коли тобі призначать черговий поєдинок. Навпаки, потрібно підтримувати ритм – між олімпійськими циклами, чемпіонатами світу. Організм звикає до навантажень, і потім, коли переходиш у професіонали, це дає перевагу в процесі підготовки, під час боїв. Згадайте поєдинки Усика з Ф’юрі. Олександр постійно тримав Тайсона в напрузі, а коли той втомився, й трапився слушний момент, то завершив справу на свою користь.

– Що відрізняє Усика від інших, що дозволило йому стати видатним боксером?

– Його працездатність. Олександр по життю орач, не дає спуску ні собі, ні будь-кому зі своєї молодої команди. Повністю відпрацьовує весь тренувальний процес, кожну дрібницю. Він дуже дисциплінований боксер з великим IQ. Причому як у боксі, так і в житті. У ринзі вміє покрутити хребці суперникам, хитрує, постійно рухається. Швидко пристосовується до будь-кого, гнучкий тактично – сильний як на ближній, так і дальній дистанції. Його розмаїття дій дозволяє домінувати в ринзі, суперникам навіть думати немає коли.

– Те, що Усик і Дюбуа раніше вже зустрічалися в ринзі, для кого це більш корисно?

– Для обох. Британець за два роки став міцнішим, але, впевнений, Олександр добре вивчив зміни, які відбулися зі суперником. Усик розумний і швидко перелаштовується, аби нав’язати супернику свій бокс. Впевнений, що він командуватиме в рингу, і бій завершиться достроково.

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– Багато розмов про різницю у віці: Усик старший за Дюбуа на 11 років. Сам Олександр каже, що відчуває себе на 23, хоча паспортні дані говорять про інше.

– Звісно, вік впливає на можливості боксерів. Тому Саша й заговорив про завершення кар’єри. Кожен поєдинок – це не тільки напруга протягом семи, десяти чи дванадцяти раундів. Це ще й місяці підготовки. Плюс емоційне і фізичне навантаження, травми. У молодості відновлення йде прискореними темпами, а з віком на нього треба дедалі більше часу. Так само й з підготовкою. Це якщо загалом.

Якщо конкретно по Усику, то він постійно підтримує форму, тож і тренувальний табір розпочав звично – за три місяці до бою. Його функціональний стан дозволяє виконувати великий об’єм, підкреслю, правильної роботи. На зборах він заправився хорошим бензином.

– Олександр Усик був чемпіоном світу у двох найважчих вагових категоріях. Втім, виходить, поєдинок з Даніелем Дюбуа 19 липня – головний у його боксерській кар’єрі.

– Кожен бій в його кар’єрі – головний. 2011-го – чемпіон світу, за рік – олімпійський чемпіон, за "Українських отаманів" переміг в усіх двобоях, у профі – ще 23 переможні зустрічі. У нього є унікальна можливість пройти всю кар’єру без поразок. Гадаю, він нею скористається.

– Коли ти все виграв, то непросто знаходити емоції на черговий поєдинок.

– З мотивацією у нього проблем не буде. Після того, що наговорив цей чорт Дюбуа перед боєм, Усику не треба шукати емоційне підживлення. Зачепив Сашу й усіх за живе й дістане своє. Українець нав’яже свою роботу, не віддасть жодного раунду й переможе заздалегідь. Нокаут буде в другій половині бою – десь у сьомому-восьмому раунді, – резюмував Лоївський в ексклюзивному коментарі для Спорт 24.

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