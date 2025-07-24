Федерація легкої атлетики України повідомила, що 24 липня помер олімпійський чемпіон 1980 року з естафетного бігу 4х400 метрів та тренер з легкої атлетики Віктор Бураков.

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Бураков свого часу тренувався в спортивному товаристві Буревісник у Києві. Він брав участь у Олімпіаді-1980 у складі збірної Союзу в естафеті 4х400 метрів та бігу на 400 метрів. Бураков допоміг естафетній команді посісти перше місце у півфіналі змагань, але у фіналі він участі вже не брав.

Віктор Бураков був Майстром спорту міжнародного класу та Заслуженим майстром спорту.

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