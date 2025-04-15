Штутгартський тенісний турнір WTA 500 завершився надто швидко для Даяни Ястремської. Українська тенісистка не змогла пограти матч до кінця і завершила свої виступи на змаганні.

Ястремська отримала прикру травму і достроково покинула турнір WTA 500

"Сьогодні вранці, коли я розминалася перед матчем, я трохи побила м'яч і за 10 хвилин, у мене дуже сильно пішла кров із носа і різко впав тиск. Я відразу повернулася в номер, була дуже сильна слабкість. Коли вже вийшла на матч, то після кількох ударів відчула, що в мене знову тіло тремтить.



У першому сеті я ще намагалася грати й боротися, але потім я вже зрозуміла, що стає тільки гірше. Лікар, який вийшов на корт, теж порадив знятися і не продовжувати матч.



Дуже шкода, що так вийшло. Я відчувала, що приїхала на цей турнір у досить хорошій формі. Чи буду грати парний матч з Остапенко? Якщо поставлять наш матч на четвер, то буду, думаю. Завтра поїду в лікарню здавати аналізи", – цитує Ястремську BTU.

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