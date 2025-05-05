У неділю, 4 травня, у Флориді відбулася гонка шостого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Маямі. Подвійну перемогу здобула британська команда Макларен (Оскар Піастрі та Ландо Норріс), а третім фінішував Джордж Расселл з Мерседес.

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Перед Гран-прі організатори перегонів провели несподіваний заїзд за участю пілотів Формули-1, який здивував не лише вболівальників, а й спортсменів. Пілоти проїхались на болідах, які повністю зроблені з конструктора LEGO.

Кожна команда мала власну машину з двома місцями для пілотів. Боліди подолали 5,4 кілометра на болідах, а максимальна швидкість авто складала 20 кілометрів на годину.

Joining drone cam as the drivers bring their LEGO cars home #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/CHUqJcBoU1 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Боліди були створені командою з 26 дизайнерів, інженерів та майстрів складання LEGO. Вони повністю відповідають оригіналам (масштаб 1:1), а на їхнє складання фахівцям знадобилося близько 440 тисяч деталей та 22 тисячі годин часу. Все це відбувалось на заводі LEGO Group у Кладно (Чехія).

Майстри скопіювали не лише розміри та форму, а також передали колірну палітру та лівреї команд, не забувши і про спонсорські логотипи. Також від справжніх болідів Формули-1 цим машинам дісталися шини Pirellі. Вага болідів із Lego становить близько тонни.

До слова, всі 10 болідів LEGO вирушають у світове турне – вони будуть залучені у виступах перед майбутніми перегонами.

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