Цуноду підвищили до Ред Булл після виступів у Рейсін Буллз перед третім етапом поточного сезону. Проте 25-річний японець поки що не може похизуватися хорошими результатами – у десяти гонках він лише тричі фінішував в очках. Востаннє Цуноді це вдалося ще на Гран-прі Емілії-Романьї.

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Попри це, радник Ред Булл Гельмут Марко вірить у прогрес японського гонщика. Марко заявив, що команда навіть організувала своєму пілоту сеанси у спортивного психолога.

"Юкі Цуноді було складно на деяких Гран-прі, але в Англії ми вже побачили висхідну тенденцію. У більшості вільних практик відставання від Макса було меншим, ніж раніше, і він зміг стартувати в Англії з одинадцятого місця на решітці.

Ми провели інтенсивні обговорення з Юкі, він також працює зі спортивними психологами. На жаль, як і у Макса, у нього не було шансів у гонці з цим переднім антикрилом. Але ми помічаємо поліпшення результатів, і ми оптимістично налаштовані, що незабаром це відобразиться в очках", – наводить слова Марко RacingNews365.

До слова, наразі Юкі Цунода посідає 17-е місце особистого заліку Формули-1, в його доробку 10 очок.

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