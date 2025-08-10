У неділю, 10 серпня, на трасі Уоткінс-Глен відбувся черговий етап NASCAR – Xfinity Series, перемогу в якому святкував Конор Зіліш. Для 19-річного американця ця перемога стала вже шостою в сезоні, але саме вона запам'ятається йому найбільше.

Рено визначилась з продажем команди Формули-1 – французам запропонували 1,2 мільярда доларів

Після фінішу Зіліш з банкою напою у руці намагався вилізти з авто на дах, послизнувся і впав головою на асфальт. Певний час він лежав нерухомо, а потім почав спілкуватися з медичним персоналом, який поспішив на допомогу. Конора доправили на ношах до медичного центру на території траси, а пізніше – до місцевої лікарні для детального обстеження. Комп'ютерна томограма голови не виявила крововиливу у головний мозок – пілот відбувся лише переломом ключиці.

Зілішу пощастило, адже часто такі падіння завершуються травмами шиї і, як наслідок, парезом всіх чотирьох кінцівок. Наразі невідомо, чи вплине травма на участь Конора у гонці NASCAR Cup Series, запланованій на 11 серпня.