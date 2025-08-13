Франко Колапінто пережив важке повернення до стартової решітки Формули-1 після заміни Джека Духана в Альпін. Утім, в команді він може не залишитися.

Як інформує Racingnews365, дні Колапінто як пілота Альпін полічені. Аргентинець українського походження візьме участь у Гран-прі Нідерландів після літньої перерви, але все менш імовірно, що Альпін запропонує йому місце на 2026 рік.

У підсумку оточення Колапінто вивчає варіанти в IndyCar та Чемпіонаті світу з гонок на витривалість, якщо французька команда припинить своє партнерство з ним.

