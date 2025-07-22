Жан Беленюк розповів про своє рішення підтримати законопроєкт 12414.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що, голосуючи за скандальний закон, який підпорядкував НАБУ та САП Офісу генпрокурора, підтримав позицію Президента України Володимира Зеленського.

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– Прокоментуйте, будь ласка, чому ви вирішили проголосувати за законопроєкт 12414, який робить НАБУ та САП залежними від рішень Генпрокурора.

– Підтримав позицію Президента щодо цього питання, в контексті зовнішніх та внутрішньополітичних викликів, – цитує Беленюка Tribuna.com.

У середу, 22 липня, законопроєкт 12414 підтримали 263 депутати. До їх числа увійшли представники спорту – олімпійський чемпіон Жан Беленюк, стронгмен Василь Вірастюк, президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха, почесний член УЄФА Григорій Суркіс, президент клубу Епіцентр та голова Федерації важкої атлетики Олександр Герега, а також президент Федерацій біатлону України Іван Крулько.

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