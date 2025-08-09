Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна вперше стала мамою, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

У 38-річної спортсменки народився син, якого назвали Давид.

Нагадаємо, цьогоріч Підгрушна втретє вийшла заміж. Весілля відбулося 3 травня у селищі Ворохта Івано-Франківської області. Чоловіком Олени став військовослужбовець на ім'я Ростислав.

Першим чоловіком біатлоністки був колишній народний депутат України від партії Свобода Олексій Кайда (пара розлучилася у 2016 році). Вдруге вона вийшла заміж влітку 2021-го за Івана Білосюка – екс-спортсмена і сервісмена збірної України з біатлону (шлюб було припинено у 2024-му).

До слова, Підгрушна є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 в естафеті, а також чемпіонкою світу 2013 року у спринті та багаторазовою призеркою світових першостей. Зазначимо, що востаннє Олена виступала на міжнародних змаганнях у березні 2023 року. Про завершення кар’єри вона поки не оголошувала.