"IBU проводить навчання, наші тренери також мають можливість. Їх відправляє не сама Федерація – тренер дає заявку або спортсмен. Тобто, є можливість. Коли я цього року звернулася, хотіла також пройти цей курс, мені сказали, що місце вже зайняте – хтось інший поїхав.

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Я звертаюся в нашу Федерацію, що в мене є таке бажання, Федерація дає заявку на IBU – вони або підтверджують, або відмовляють. Але там є певна квота на місця – тобто, від України, скажімо, 1 чи 2 місця, не може 5 чоловік поїхати. Потім навчання, кілька кемпів у Європі, вони приїжджають, їм розповідають. Якраз оці імениті тренери діляться своїм досвідом.

Я хотіла поїхати на ці курси, але мені Федерація дала чітко зрозуміти, що я їм не потрібна. Мені Федерація сказала: "Ні, у нас є чудові тренери, ти нам не потрібна". Я думаю: "Ну, значить, у наших тренерів, особливо молодих, набагато більший досвід, ніж у мене – нехай тренують", – поділилась Підгрушна в інтерв'ю Асоціації спортивних журналістів України.

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