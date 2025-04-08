Підгрушна: Федерація біатлону України дала мені чітко зрозуміти, що я їм не потрібна
Легендарна українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла, що мала намір пройти тренерські курси, але Федерація біатлону України не пішла на зустріч.
"IBU проводить навчання, наші тренери також мають можливість. Їх відправляє не сама Федерація – тренер дає заявку або спортсмен. Тобто, є можливість. Коли я цього року звернулася, хотіла також пройти цей курс, мені сказали, що місце вже зайняте – хтось інший поїхав.
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Я звертаюся в нашу Федерацію, що в мене є таке бажання, Федерація дає заявку на IBU – вони або підтверджують, або відмовляють. Але там є певна квота на місця – тобто, від України, скажімо, 1 чи 2 місця, не може 5 чоловік поїхати. Потім навчання, кілька кемпів у Європі, вони приїжджають, їм розповідають. Якраз оці імениті тренери діляться своїм досвідом.
Я хотіла поїхати на ці курси, але мені Федерація дала чітко зрозуміти, що я їм не потрібна. Мені Федерація сказала: "Ні, у нас є чудові тренери, ти нам не потрібна". Я думаю: "Ну, значить, у наших тренерів, особливо молодих, набагато більший досвід, ніж у мене – нехай тренують", – поділилась Підгрушна в інтерв'ю Асоціації спортивних журналістів України.
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