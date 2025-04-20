Закінчилось довгоочікуване Гран-прі Саудівської Аравії. Звіт про гонку читайте у цій новині на "Футбол 24".

Вирішальна гонка почалась з аварії. Цунода та Гаслі розбили боліди на старті після зіткнення. Цунода спочатку продовжив рух, а Гаслі одразу повідомив, що покидає трасу. Проте після перевірки машини Цунода також вирішив припинити участь.

Ферстаппен вирвав поул з рук Піастрі, Норріс розбив болід, Хемілтон на межі провалу: кваліфікація Саудівської Аравії

Макс Ферстаппен, який закінчив кваліфікацію на 1-му місці, впевнено захопив лідерство, але отримав прикрий штраф в 5 секунд, через що лютував, розуміючи, що долю цієї гонки можуть вирішити навіть соті секунди.

Завдяки штрафу пілота Ред Булла, гонщики Макларена Ландо Норріс та Оскар Піастрі отримали чудовий шанс помститися нідерландцю за свої невдачі у кваліфікації Гран-прі.

Після пройдених двох сегментів Піастрі зробив серйозну заявку на лідерство в чемпіонаті, йдучи першим. Ферстаппен не збирався здаватися попри штраф і до останнього не відпускав пілота Макларена. Нідерландцю не вистачало тих самих 5 секунд, які в нього забрали через дрібне порушення.

За підсумками Гран-прі першим став Піастрі, другим приїхав Ферстраппен, третім – Леклерк. Далі прийшли Норріс, Рассел, Антонеллі, Хемілтон, Сайнс, Альбон та Аджар відповідно.

Це п'ята перемога Оскара Піастрі в Формулі-1, завдяки якій австралієць зрівнявся зі своїм партнером Ландо Норрісом за числом тріумфів.

OSCAR PIASTRI WINS IN JEDDAH!!



The McLaren driver clinches the victory from Max Verstappen in P2 and Charles Leclerc in P3 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/WD1DhdRe3H — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

The top is in!



Here are your points scorers from the Saudi Arabian Grand Prix #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/07tBkbZg3f — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

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