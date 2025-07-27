Відбулися довгоочікувані головні перегони Гран-прі Бельгії. Результат та звіт про них – у цій новині "Футбол 24+".

Початок перегонів на Гран-прі Бельгії був вимушено перенесений на понад годину через сильну зливу. Ландо Норріс з Макларена став переможцем кваліфікації і стартував першим, однак уже на початку поступився своєму партнеру по команді Оскару Піастрі.

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Старт перегонів у всіх гонщиків був на проміжних шинах. Варто відзначити ривок Льюїса Хемілтона, який починав 18-м – в підсумку він завершив Гран-прі Бельгії на сьомій позиції.

За дуетом Макларена на п'єдесталі завершив Шарль Леклер з Феррарі. Макс Ферстаппен з Ред Булла посів четверте місце, а п'ятим завершив Джордж Рассел (Мерседес).