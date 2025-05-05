Піастрі виграв третє Гран-прі поспіль, чергове фіаско Ферстаппена після поула – шалений тріумф Макларен в Маямі
Відбулася вирішальна гонка Гран-прі Маямі у сезоні 2025 року Формули 1. Результати та звіт читайте на "Футбол 24+".
Фінальна гонка Гран-прі Маямі обіцяла бути неабиякою напруженою. Інтриги додавали не лише дискваліфікації гонщиків перед вирішальним заїздом, але й погода.
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Погодні умови в Сполучених Штатах Америки викликали побоювання у команд. Гонщики не лише очікували на дощ, але й побоювались блискавки, але зрештою Гран-прі Маямі обійшлося без природних втручань.
Макс Ферстаппен вже традиційно стартував з поул-позішн і швидко захопив перевагу в перегонах. Вже на другому колі Джек Дуен зійшов з гонки через пробиту шину після зіткнення з Ліамом Лоусоном.
Піастрі після 10 кіл почав максимально тиснути на Ферстаппена і тиснути на гонщика Ред Булла під час поворотів. Під час 14-го кола Піастрі пішов на авантюру й ефектно обігнав нідерландця, вирвавшись у лідери. Справи Ферстаппена пішли ще гірше на 17-му колі, коли його обігнав ще й Ландо Норріс.
Далі позиції двох лідерів кардинально не змінювались. Першим фінішував Піастрі, другим – Норріс. Третім став Расселл, а Ферстаппен опустився аж на четверте місце. Далі Албон, Антонеллі, Леклер, Хемілтон, Сайнс та Цунода з п'ятого по десяте місце відповідно.
Це третя поспіль перемога Піастрі на Гран-прі в поточному сезоні. До цього він забирав першу сходинку в Бахрейні та Саудівській Аравії.
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