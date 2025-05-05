Відбулася вирішальна гонка Гран-прі Маямі у сезоні 2025 року Формули 1. Результати та звіт читайте на "Футбол 24+".

Фінальна гонка Гран-прі Маямі обіцяла бути неабиякою напруженою. Інтриги додавали не лише дискваліфікації гонщиків перед вирішальним заїздом, але й погода.

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Погодні умови в Сполучених Штатах Америки викликали побоювання у команд. Гонщики не лише очікували на дощ, але й побоювались блискавки, але зрештою Гран-прі Маямі обійшлося без природних втручань.

Макс Ферстаппен вже традиційно стартував з поул-позішн і швидко захопив перевагу в перегонах. Вже на другому колі Джек Дуен зійшов з гонки через пробиту шину після зіткнення з Ліамом Лоусоном.

Піастрі після 10 кіл почав максимально тиснути на Ферстаппена і тиснути на гонщика Ред Булла під час поворотів. Під час 14-го кола Піастрі пішов на авантюру й ефектно обігнав нідерландця, вирвавшись у лідери. Справи Ферстаппена пішли ще гірше на 17-му колі, коли його обігнав ще й Ландо Норріс.

Далі позиції двох лідерів кардинально не змінювались. Першим фінішував Піастрі, другим – Норріс. Третім став Расселл, а Ферстаппен опустився аж на четверте місце. Далі Албон, Антонеллі, Леклер, Хемілтон, Сайнс та Цунода з п'ятого по десяте місце відповідно.

Це третя поспіль перемога Піастрі на Гран-прі в поточному сезоні. До цього він забирав першу сходинку в Бахрейні та Саудівській Аравії.

OSCAR PIASTRI WINS THE MIAMI GRAND PRIX!!



It's a McLaren 1-2 and Piastri's third consecutive win!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/99NFPco8VM — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

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