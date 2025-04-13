Завершилась четверта гонка нового сезону Формули-1, яка відбулась у Сахірі (Бахрейн). Усі результати перегонів читайте у цій новині.

Команда Макларен завоювала одразу два місця на п'єдесталі – першим став пілот Оскар Піастрі (друга перемога в сезоні), а третім фінішну лінію перетнув Ландо Норріс, який очолює особистий залік гонщиків. Друге місце ж виборов пілот Мерседес Джордж Расселл.

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Підсумкова класифікація:

1. Оскар Піастрі (Макларен).

2. Джордж Расселл (Мерседес).

3. Ландо Норріс (Макларен).

4. Шарль Леклер (Феррарі).

5. Льюїс Гамільтон (Феррарі).

6. Макс Ферстаппен (Ред Булл).

7. П'єр Гаслі (Альпін).

8. Естебан Окон (Гаас).

9. Юкі Цунода (Ред Булл).

10. Олівер Берман (Гаас).

11. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес).

12. Алекс Албон (Вільямс).

13. Джек Дуен (Альпін).

14. Ніко Хюлькенберг (Заубер).

15. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз).

16. Фернандо Алонсо (Астон Мартін).

17. Ліам Лоусон (Ред Булл).

18. Ленс Стролл (Астон Мартін).

19. Габріел Бортолето (Заубер).

Зійшов:

Карлос Сайнс (Вільямс).

У особистому заліку пілотів лідерство втримує Ландо Норріс (77 балів), на другому розташувався Оскар Піастрі (74). Трійку замикає Макс Ферстаппен (69). Варто додати, що наступне гран-прі Формули-1 відбудеться у Саудівській Аравії з 18 по 20 квітня.

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