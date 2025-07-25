Спринт-кваліфікація Гран-прі Бельгії завершилася перемогою Оскара Піастрі. Але окрім поулу, перед вирішальною гонкою в Спа-Франкоршам австралійський пілот встановив історичне досягнення, перевершивши Льюїса Хемілтона.

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Гонщик Макларен показав результат в 1:40.510 за коло, повідомляє прес-служба Формули-1.

Цей час Піастрі побив попередній рекорд траси, який встановив Льюїс Хемілтон у 2020 році, ще коли виступав за Мерседес. Тоді британець показав результат 1:41.252.

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